Ah ouais... si vous avez du temps, zpaq avec l'option -m5 est assez impressionnante. Lente, mais balaise. (voir https://sebsauvage.net/links/?iRMA8Q J'avais un peu plus de 36 Go de logs à compresser (un truc que je ne vais pas ouvrir souvent, donc je m'en fout).En 7z (déjà excellent) ça faisait 1,7 Go en mode max (-mx=9).Là en zpaq -m5 (max), ça fait seulement 700 Mo. Un giga de moins que 7z ! C'est dingue. 😮