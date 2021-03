Application bancaire mobile: « Oh làlà non monsieur ! Vous ne pouvez plus accéder à vos compte en ligne: Il faut impérativement activer SécuriPass pour garantir la sécurité de votre compte sur mobile, donc autorisez-nous à accéder à votre téléphone, et on vous envoie 2 SMS et un email pour confirmer l'activation. Parce que la sécurité, c'est important. D'ailleurs on y peut rien, c'est la réglementation européenne. Et aussi on accède au GPS pour savoir où vous êtes. Voulez-vous aussi des cookies avec ça ? »



Site bancaire: « Entrez votre numéro de compte et le mot de passe à 6 chiffres. Non vous ne pouvez pas utiliser plus de 6 chiffres. Non pas de lettre et symboles non plus. Parce que c'est suffisant pour la sécurité. »



Donc merci Crédit Agricole, mais votre application mobile insupportable elle DÉGAGE de mon mobile.

Vous ne pouvez pas m'imposer un protocole SOIT-DISANT super-sécurisé, et dans le même temps m'interdire d'utiliser un mot de passe SOLIDE.



(Et je n'ai jamais reçu le foutu mail d'activation Sécuri-Pass, je me retrouve donc BLOQUÉ dans l'application Android (qui fonctionnait bien jusque là) et qui maintenant me jette comme un malpropre alors que mon mot de passe est correct. Super sympa. 😠)

