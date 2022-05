J'avais un gros fichier (7,6 Go) à envoyer depuis mon Raspberry. Le soucis des applis web de partage de fichier (wormhole.app, etc.) c'est que c'est une horreur sur le Raspberry. Comme ce n'est pas un fichier privé, je suis donc passé par le bon vieux https://transfer.sh/ pv nomFichier.ext | curl -T - https://transfer.sh/nomFichier.ext - ça fonctionne dans un simple terminal.- ça affiche la progression.- ça donne une URL unique à envoyer.Et transfer.sh semble se baffrer un fichier de 7,6 Go sans problème. Nickel. 👌‍EDIT: Sinon il y a l'excellent croc. Ce petit programme, une fois installé sur les 2 machines, et super simple à utiliser ( https://github.com/schollz/croc Sur la machine qui envoie : croc send monfichier(ça va afficher un code)Sur la machine qui réceptionne : croc Dans mes tests, croc a eu un débit inférieur à transfer.sh, mais ça reste très bien quand même.Son avantage est que le fichier ne reste par sur le net (le transfer de croc ne peut se faire que pendant que l'application est active. Une fois le transfer terminé, le code devient invalide.)