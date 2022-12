Je rappelle l'astuce de la vente forcée qu'utilise Microsoft:



1) Passer pour un gentil en prétendant "offrir" la mise à jour à Windows 10 (alors que les utilisateurs ont *payé* leur licence Windows avec la 7/8).

2) Sortir une nouvelle version de Windows plus lourde que les précédentes, imposant un matériel plus puissant et récent pour pouvoir l'utiliser décemment.

3) Si elle tourne trop bien, poser artificiellement des restrictions matérielles exigeant un matériel plus récent (TPM 2.0, etc. avec Windows 11)

4) Inciter ainsi les gens à racheter un PC neuf pour remplacer celui qu'ils ont déjà et qui marche encore très bien.

5) Arrêter de corriger les failles de sécurité dans les anciens Windows pour être certain qu'ils soient dans la merde et soient obligés de passer à la nouvelle version de Windows... et donc de racheter un PC.

6) Profiter de la vente liée pour forcer les gens à racheter une nouvelle licence Windows alors qu'ils en ont déjà une (Les acheteurs ne verront pas qu'ils re-paient Windows puisque le prix de Windows n'est pas indiqué sur les factures des PC).

7) PROFIT !