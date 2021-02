Je cite @Sylvhem@eldritch.cafe:

« Richard Stallman invented free software because printers were shitty.

Now we have free software that run on rockets, but the printers are still shitty. »



Traduction:

« Richard Stallman a inventé le Logiciel Libre parce que les imprimantes étaient merdiques.

Maintenant on a des Logiciels Libres qui tournent sur des fusées, mais les imprimantes sont toujours merdiques. »

