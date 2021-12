Au boulot, on nous impose Outlook pour le mail. Étant sous Linux, j'ai naturellement utilisé le webmail d'Outlook (outlook.office.com).Et puis à force d'être emmerdé (mails que je ne retrouve pas, inbox "intelligente", popups à la con, publicité pour des fonctionnalités dont je ne veux pas...) j'ai décidé de repasser sur le bon vieux Thunderbird.OUF. J'avais oublié à quel point les ordinateurs que nous avons sont rapides⚡. Je clic sur un mail POUF il s'affiche immédiatement ! 🪄 Je peux rechercher à la vitesse de l'éclaire, déplacer des mails facilement en les glissant d'un dossier à l'autre, je peux copier-coller des adresses de mails, enregistrer un mail sous forme de fichier .eml, etc. Et surtout j'ai une interface simple, claire, efficace qui ne vient pas se mettre en travers de mon chemin (voir: https://sebsauvage.net/links/?t0cdPA 🧐 Comment est-ce qu'on peut encore supporter l'abominable lenteur des webmails actuels ??? Comment on peut supporter qu'il faille PLUSIEURS secondes pour afficher un mail quand on clic dessus, alors qu'on a des machines capables de faire des images 3D réalistes à 60 images/secondes ?Le "tout web" est vraiment une abomination.(Pour Outlook, reste la partie Agenda que je continue à utiliser en version web.)