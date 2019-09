Depuis des années, j'utilise une galerie minimaliste sur mon site: MinigalNano (anciennement abandonné par son auteur, que j'avais reprise) et que j'utilise là: https://sebsauvage.net/galerie/ (Page du projet: https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=minigal_nano et https://github.com/sebsauvage/MinigalNano J'aime sa simplicité: Je dépose juste les fichiers par ftp (ou ssh), et c'est tout. La galerie est légère, rapide, efficace. On peut même naviguer entre les images avec les flèches du clavier.Je n'avais même pas tilté qu'en fait je peux très bien la gérer depuis NextCloud (ce qui évite d'utiliser ftp/ssh):1) Dans NextCloud, paramètres, ajouter un stockage externe.2) Entrer le chemin de ma galerie, décocher "Activer le chiffrement".Et pouf... je peux gérer ma galerie d'images depuis NextCloud (upload, drag'n'drop d'images, déplacement, renommage...).En fait, cela permet de gérer n'importe quel dossier de mon site web à travers NextCloud.