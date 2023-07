Donc ta politique c'est :- tu écrases économiquement une grosse partie de la population, la plus pauvre surtout (réduction des allocs, du chômage, de la sécu...)- tu détruis ce qui la soutient (santé, éducation, justice...)- tu les insultes ("ces gens qui ne sont rien", "racaille", contrôles d'identité au faciès...)- tu les blesses et les tue (enfin, surtout ceux qui n'ont pas la peau blanche)- Forcément, elle se révolte, du coup :- tu envoies encore plus de flics et de violence.- tu les insultes encore (vous êtes de mauvais parents)- tu les empêches se s'exprimer au seul endroit où ils le pouvaient encore (internet, réseaux sociaux)- tu les écrases juridiquement (gardes à vue, procès)- tu les écrases économiquement encore un peu plus (suppression des allocs aux parents des délinquants).Comme apaisement, c'est aussi efficace qu'un cataplasme de Tabasco salé sur une plaie.( « En cas de crise, Emmanuel Macron n’exclut pas de “couper” les réseaux sociaux » : https://www.bfmtv.com/police-justice/en-direct-mort-de-nahel-les-violences-se-calment-macron-recoit-les-maires-des-communes-victimes-des-emeutes_LN-202307040086.html#article_205341 ( Procès et mépris social : https://www.revolutionpermanente.fr/Il-n-y-a-pas-de-justice-pour-nous-a-Pontoise-l-ecrasement-judiciaire-de-la-revolte-se-poursuit Les langues se délient : Maltraitance et racisme dans la justice : https://www.streetpress.com/sujet/1595760037-policier-revele-centaines-cas-maltraitance-racisme-dans-tgi-paris-police-justice-prefecture-violences