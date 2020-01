Un ami qui a des chambres d'hôte a été appelé par par Google Business (ou un de leurs "partenaires").

/!\ Notez bien: Je n'ai pas réussi à savoir si c'était vraiment Google qui appelait, ou un de leur "partenaires business".

Je vais essayer de vous résumer brièvement l'appel:



Donc, un appel.

Un 23 décembre en pleine journée.

Comme j'étais là (et que je suis officiellement le M. Informatique ;-), j'ai pris l'appel en charge. C'est à propos de l'affichage de la chambre d'hôtes dans Google et GoogleMaps.

Eux: Recherchez le nom de la chambre d'hôte. Qu'est-ce que vous voyez ?

Moi: Quel est le problème ? On est en première position pour cette recherche. Donc rien à faire.

Eux: Vous voyez l'encart d'informations à droite ? Il pourrait être inexacte.

Moi: Ben il est parfaitement exacte. Donc rien à faire.

Eux: Oui mais n'importe qui pourrait modifier l'encart d'informations (n° téléphone, accès Wifi, etc.) si vous n'êtes pas déclaré comme propriétaire de la fiche.

Moi: Ça fait des *années* que la fiche est correcte et ça n'a pas bougé. Et si c'est faux, je suis assez grand pour aller suggérer une modif moi-même. Mais pour le moment elle est parfaitement correct. Donc rien à faire.

Eux: Oui mais des gens mal intentionnés POURRAIENT le...

Moi: Ranafoute. Les données sont correctes depuis des années.

Eux: Allez voir sur GoogleMaps. Vous voyez le point rouge ?

Moi: Oui je vois bien le point rouge. Il est au bon endroit (1).

Eux: Maintenant placez le petit bonhomme jaune sur le point rouge.

Moi: Ça ne donne rien car la voiture StreetView n'est pas passée dans cette rue.

Eux: Et bien vous voyez du coup les gens ne peuvent pas naviguer jusque chez vous.



=> C'est bien entendu un MENSONGE, puisque c'est la CARTE (point rouge dans GoogleMaps, avec les routes) qui est utilisée pour la navigation, et non les photos de StreetView (le petit bonhomme jaune).



J'ai horreur qu'on me prenne pour une quiche. J'ai mis fin assez vite à la conversation.



(1): L'emplacement de la chambre d'hôte dans GoogleMaps est correcte parce que JE L'AI MOI-MÊME CORRIGÉE IL Y A TROIS ANS parce qu'il y avait de la merde dans les données de Google: Avant, elle était indiquée à 400 mètres de là où elle est réellement (!!). Et ils ont mis 3 FOUTUS MOIS pour prendre en compte ma modification. TROIS. MOIS. POUR. DÉPLACER. UN. POINT.

(PS: Pour comparaison: Chez OpenStreetMap, c'est pris en compte dans les minutes qui suivent.)



Donc du FUD et du MENSONGE pour essayer de nous fourguer quoi ? C'est pas clair. Une offre "Google Business" ?

Je ne leur ai pas laissés le temps d'aller jusqu'au bout: J'ai mieux à faire un 23 décembre.

Mais vous pouvez vous dire que s'ils appellent, ce n'est pas par bonté d'âme, c'est sûrement parce qu'ils espèrent vous tirer du fric.



Moi à part cette chambre d'hôte sur laquelle je veille, je prend désormais surtout soin de LAISSER POURRIR GOOGLEMAPS dans son jus, et je vais contribuer à OpenStreetMap. Je n'ai aucune intention de bosser gratuitement pour les GAFAM, et encore moins les payer. Je me tape déjà assez de Recaptchas à répétition, merci bien.

Allez Google, et encore merci pour le poisson !

?k5C45Q