Les arguments anti-mastodon que je lis sur twitter, c'est lol:



- "Mastodon c'est pas écologique parce que c'est décentralisé, du coup ça fait plein d'ordinateurs" (Comme si Twitter tournait sur une seule machine...)

- "oui mais quand tu te créé un nouveau compte, ta TL est vide" (c'est normal chaton, y'a pas d'algo)

- "une TL global, c'est bon que quand on est 10, ça scalera pas" (mon chaton t'as pas compris: tu ne vois pas les pouets de TOUTES les instances Mastodon)

- "oui mais Mastodon ça coûte cher" (aux admins, oui, d'où l'intérêt de les soutenir. Mais Twitter coûte encore plus cher mais tu paie autrement)

- "oh làlà devoir se créer des comptes partout, franchement" (🤨 t'as dû rater un truc. Un seul compte suffit.)

- "les admins peuvent tout lire" (bah sur Twitter aussi)

- "les tendances que je vois ne me plaisent pas: #Caturday j'aime pas" (bah change d'instance, mon chaton 🤷‍♂️)

- "en fait l'algo de twitter, c'est ça qui créé des choses intéressantes" (Non l'algo ne créé rien. Sur Mastodon, c'est TOI qui choisit ce qui doit être intéressant.)

- "Les algos de Twitter, c'est ouf" (Peut-être, mais t'as aucun contrôle dessus)

- "Mastodon c'est fait que par des bénévoles, ça peut pas marcher." (oui on a déjà dit ça de Linux, LibreOffice, Wikipedia, OpenStreetMap...)

- "L'UI de Mastodon c'est nul". (Celle de Twitter est pire. Et puis il existe plein d'UI alternatives pour Mastodon (pinafore, Fedilab, Tusky...))

- "La modération ça marche pas bien sur Mastodon" (Euh... c'est mieux sur Twitter ? Quelqu'un s'est fait bloquer pour avoir écrit "J'écris". Et si la modératon d'une instance Mastodon ne te plaît pas, tu peux aller t'installer sur une autre)



En fait, ils ont complètement oublié l'effet RÉSEAU dans les "résaux sociaux":



Sur Mastodon, contrairement à Twitter, tu ne vois pas TOUT. Tu vois ce que les gens de ton instance publient ainsi que les comptes auxquels tu es abonnés. D'où l'intérêt de choisir une instance proche de tes centres intérêts. Ensuite, tu découvrira peu à peu des personnes d'autres instances via ce que repouettent les gens à qui tu es abonné⋅e.



C'est comme ça que tu va découvrir du contenu intéressant: De proche en proche, en partant de personnes qui ont les mêmes affinités que toi.

Et non un algo qui essaie de t'analyser et te fourguer des articles dans le but de te faire rester et interargir le plus possible.

Je trouve ça nettement plus enrichissant qu'une grosse boîte noire optimisée pour maximiser les profits de Twitter.