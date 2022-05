Je constate que vkd3d a tellement bien évolué qu'il arrive désormais à faire tourner des jeux Windows DirectX 12 sans problème sous Linux : Borderlands 3, Quantum Break, Satisfactory... Et avec d'excellentes performances (bon, il faut dire que j'ai quand même un bon gros GPU).



(Contexte : dxvk émule DirectX 9/10/11 sous Linux, et vkd3d fait la même chose pour DirectX 12. Jusqu'à présent vkd3d ne permettait pas de faire passe beaucoup de jeux. Mais son développement est très actif, et il semble avoir atteint une maturité suffisante pour faire tourner les jeux. Ces deux projets sont - avec Wine - la pierre angulaire qui permet de faire tourner les jeux Windows sous Linux.)



Si vous êtes dans Steam, prenez la dernière version de Proton (soit la 7.0, soit l'Experimental).

Si vous êtes dans Wine:

sudo winetricks --self-update

winetricks -f dxvk

winetricks -f vkd3d

(-f sert à forcer la mise à jour.)