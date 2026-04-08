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Si quand j'ouvre un lien pour aller lire un article je me prends une popup dans la tronche alors que j'avais commencé à lire l'article, je ferme la page.
C'est juste insupportable.
2026-04-08 18:55:35
?kQGKNw
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Shaarli 0.0.41 beta modifiée - 2022-08-11
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