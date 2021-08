Alors vous allez rire: Ces gens qui ont payé 300€ pour un faux passe sanitaire sont donc considérés par le système de santé français comme "vaccinés".Sauf que certains, voyant leurs proches atterrir en réanimation, commencent à baliser et veulent maintenant à tout prix leur vaccins.Mais ils ne peuvent pas prendre rendez-vous puisque le système considère qu'ils sont déjà vaccinés. 🤷‍♂️Je serais tenté de dire «Cheh!», mais là on parle de gens qui risquent de mourrir.(Exemple concret: https://twitter.com/_alys04/status/1424383631426981891 (Alors vos manif anti-vax et vos magouilles, là... 😒)EDIT: haha attendez c'est de mieux en mieux: https://www.varmatin.com/faits-divers/ils-achetent-de-faux-pass-sanitaires-inutilisables-les-hackers-leurs-demandent-plus-dargent-sous-peine-de-les-denoncer-707154