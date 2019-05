(oui je sais, c'est un vieux troll)La prochaine fois que quelqu'un vous dit que « personne n'utilise Linux », répondez: Oui, sauf dans: ton smartphone, ta tablette, ta box ADSL, ta ChromeCast, la liseuse, ta console de jeu, ta télé, ton fournisseur d'accès, ta boîte mail, Google, Facebook, Twitter, Amazon...( Si on veut être tout à fait exact:- Android est un dérivé de Linux.- OSX/iOS (donc les Mac et iPhones) sont des dérivés de NetBSD. )EDIT: Ah et la prochaine vois que quelqu'un vous dit que « Linux c'est pas professionnel » : https://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/windows-10/windows-10-v1903-le-pack-typique-de-bloatware-sera-toujours-la-20190501 EDIT: ou encore ça : https://sebsauvage.net/links/?4xBtOQ