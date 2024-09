Si vous avez à la fois un compte GOG.com et un compte Amazon Prime, vous pouvez récupérer gratuitement des clés pour des jeux GOG:1️⃣ Connectez-vous sur votre compte GOG.com2️⃣ Allez sur https://gaming.amazon.com/home et connectez-vous avec votre compte Amazon3️⃣ Parcourez la liste des jeux et repérez ceux qui ont le petit logo "GOG" : cliquez dessus, et récupérez gratuitement le jeu dans votre bibliothèque GOG ! 💛PS: Vous pouvez aussi récupérer des jeux sur votre compte EPIC Games.