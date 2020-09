J'ai fait un compsize de mon /home (outils btrfs pour voir l'occupation disque).Le disque fait 1 To.Le /home contient 713 Go de données (oui il y a de gros dossiers Steam).Avec la compression (zstd), je gagne 102 Go.Et en ajoutant à ça la déduplication, on gagne 84 Go supplémentaires.Ça fait 186 Go de gagnés sans se fatiguer. Pas mal.(voir aussi https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=btrfs