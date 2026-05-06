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Création simple de sites web
Je me note ici ce que je trouve : Ces outils/services pour permettre à des personnes non-techniques de créer facilement des sites web de quelques pages. Je complèterai au fur et à mesure cette liste.
https://blot.im/
https://carrd.co/
https://bearblog.dev/
https://write.as/
https://scribouilli.org/
https://pika.page/
2026-05-06 09:47:47
?m0cnDQ
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Shaarli 0.0.41 beta modifiée - 2022-08-11
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