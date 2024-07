Je cite quelqu'un sur le fediverse:- le 25 juin, un homme a renversé avec sa voiture un chauffeur de bus en proférant des injures racistes : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/j-en-ai-marre-des-gens-comme-vous-bougnoules-et-renois-moi-je-vote-le-rn-un-automobiliste-menace-de-mort-et-blesse-un-chauffeur-de-bus-dans-le-val-de-marne_6627246.html - le 26 juin dans l’Ain, deux hommes ont roué de coups un habitant : https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/ain/bourg-bresse/coups-et-insultes-trois-ans-de-prison-ferme-pour-une-agression-raciste-dans-l-ain-2997458.html - à Perpignan, une femme d’origine congolaise a reçu une lettre de menace : https://www.liberation.fr/societe/police-justice/preparez-votre-depart-pour-lafrique-destinataire-dune-lettre-raciste-une-commercante-de-perpignan-va-porter-plainte-20240704_PDNC3DN7WFFFLACQMO3NBXCDEQ/ - à Calais un homme a percuté deux fois un réfugié avec sa voiture : https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/migrants-un-exile-percute-a-deux-reprises-par-un-automobiliste-recrudescence-des-actes-violents-a-calais-2998820.html – dans l’Hérault, quatre homme on essayé de noyer un étudiant dans un canal au cri de « Sale arabe »: https://www.midilibre.fr/2024/06/27/ils-mont-jete-dans-le-canal-puis-mont-plonge-la-tete-sous-leau-nouvelle-agression-denoncee-en-marge-de-la-fete-de-mudaison-12045047.php – à Bonneuil sur Marne, des militants RN et leur candidate ont agressé et menacé des mères d’élèves devant une école : https://actu.fr/ile-de-france/bonneuil-sur-marne_94011/on-va-faire-du-nettoyage-des-militants-rn-menacent-des-mamans-a-la-sortie-d-une-ecole-dans-le-val-de-marne_61306865.html – « Marre des raclures, des nuisibles, des jeunes d’origine étrangère » a déclaré le patron du principal syndicat policier : https://www.mediapart.fr/journal/france/040724/marre-des-raclures-des-nuisibles-des-jeunes-d-origine-etrangere-le-patron-d-alliance-police-assume-sa-prox – à Lannion, les locaux d’une association d’aide aux migrants ont été vandalisés : https://www.letelegramme.fr/cotes-d-armor/lannion-22300/a-lannion-une-association-daide-aux-migrants-visee-deux-fois-par-des-actes-de-vandalisme-6619823.php – « je suis une blanche. Avec tous ces noirs, vous croyez qu'on n'a pas peur ? » (contexte : https://invidious.fdn.fr/watch?v=4A_-NBuAtF0 – à Bobigny, un policier qui n’était pas en service a tué un SDF qui était dans le garage de sa grand-mère. Il a tiré 7 balles dont une dans la tête et deux dans le dos. Il plaide la légitime défense : https://www.20minutes.fr/faits_divers/4099784-20240704-balle-tete-photos-revelations-meurtre-sdf-policier-bobigny – à Chatou, plusieurs personnes ont trouvé des tracts racistes sur leur voiture : https://www.leparisien.fr/yvelines-78/video-ca-me-terrifie-comme-dautres-habitants-de-chatou-naomi-a-recu-un-tract-raciste-sur-sa-voiture-04-07-2024-3D2BZKOC6RB3ZD5KJZBIBVYAH4.php – à Sotteville-lès-Rouen un môme de 14 ans a été agressé dans la rue : https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/gratteur-d-alloc-une-mere-denonce-l-agression-de-son-fils-d-origine-franco-algerienne-a-sotteville-les-rouen-8201764 Ça va bien se passer, hein, la dictature des racistes ?