Ce petit plaisir, quand tu reçois dans ton application GPS (OsmAnd) la mise à jour mensuelle des cartes, de voir que tes corrections OpenStreetMap sont intégrées.

Et de penser aux milliers d'autres personnes qui ont contribué un peu partout à la justesse des cartes.

👍️



PS: Je suis allé voir plusieurs commerces ruraux/artisanaux pour leur demander les détails (horaires, site web etc.) en expliquant à chaque fois la démarche OpenStreetMap, afin de compléter les cartes et rendre leurs commerces plus faciles à trouver.

Toujours eu une super réception de leur part 👍️



L'explication la plus concise et compréhensible que j'ai pu trouver d'OpenStreetMap pour le commun des mortels:

« - Vous connaissez WikiPedia ?

- Oui.

- Tout le monde peut contribuer à améliorer Wikipedia. Et bien OpenStreetMap c'est la même chose, mais pour les cartes. »

J'ajoute parfois que le Cadastre Français et différents fournisseurs d'imagerie aériennes ont autorisé OSM à utiliser leurs données pour améliorer les cartes.

