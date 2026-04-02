Quand le racisme fait partie intégrante du système. Deux exemples coup sur coup dans l'éducation:« L’Université de Strasbourg désinscrit des étudiants étrangers juste avant leur diplôme.Au moins 25 étudiants et étudiantes supplémentaires ont reçu des notifications de désinscription de l’Université de Strasbourg fin mars. Elle leur reproche de ne pas avoir réussi à payer les nouveaux frais d’inscription majorés, réservés aux étrangers venant de pays hors de l’Union européenne. »« À Lille, le rectorat bloque la scolarisation de mineurs étrangers »L'expression publique du racisme est illégale, mais dans les faits il s'exprime très librement par des lois et des décisions administratives.