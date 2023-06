(Contexte : Mon domaine et mail sont chez Gandi.net. Mes serveurs DNS et web chez ScalarX)Je me barre donc de chez Gandi. Gandi que je porte dans mon cœur depuis toutes ces années 💔 . Gandi qui a été aux noms de domaine ce que Free a été pour l'accès internet : Un acteur qui a mis un bon gros coup de pied au cul des entreprises qui jusque-là en profitaient pour pratiquer des prix abusifs. Mais là ce n'est plus possible.Le rachat de Gandi ne laissait présager rien de bon : https://www.nextinpact.com/article/71103/gandi-fusionne-avec-total-webhosting-solutions-tws-pour-devenir-your-online-et-cela-inquiete Eh bien voilà, on y est : Les nouveaux tarifs piquent. Fortement : https://gandi.link/eur-prices2023 Explication :Mon domaine sebsauvage.eu (dont je ne me sers que pour le mail) me coûte 22,79€ par an.Je suis en grille A (voir sur votre facture Gandi). Avec les nouveaux tarifs, le domaine monte à 23,99€ et le mail devient payant 4,79€/mois.Je vais donc me retrouver avec une facture annuelle de 23,99 + 12*4,79 = 81,47 €On est sur un beau 357% d'augmentation. (Et encore je suis chanceux, ceux qui ont de multiples boîtes mail se tapent des pourcentages bien plus élevés.)Alors certes j'ai les moyens, je pourrais payer ça sans problème. Mais nous balancer une telle augmentation dans la tronche, gentiment planquée au fond d'un PDF, je trouve la méthode hautement désagréable.Après avoir entendu de très bon échos de multiples personnes, j'ai donc choisi de passer chez Infomaniak (pour mon domaine (registrar) et mon mail). (Mes serveurs DNS et web sont hébergés ailleurs, ni chez Gandi ni chez Infomaniak).Chez Infomaniak, quand vous prenez un domaine chez eux vous avez droit à une adresse email gratuite et un hébergement web simple (Avec bien sûr la possibilité d'en commander plus). C'est donc parfait.🔵 Point de situation 18 juin 2023:Mon domaine sebsauvage.eu est déjà migré chez Infomaniak, et les mails passent bien (mails configurés dans Thunderbird et Fairemail : Ça marche nickel). Facture pour le transfer : 9€ (le domaine expire 2024-11-28).Mon domaine sebsauvage.net migrera le 22 juin, mais j'ai encore un petit souci de configuration de zone DNS (vu que je n'utilise pas les DNS d'Infomaniak), mais j'espère bien que ça va se résoudre (sinon le 22 vous aurez droit à une coupure de mon site 😉 mais bon, une coupure de quelques jours ça ne serait pas la fin du monde non plus. Après tout, c'est juste un site perso.)En attendant le transfer, les mails envoyés à sebsauvage.net sont redirigés sur sebsauvage.eu.Facture pour le transfer : 20,82€ (inclus l'option "Domain Privacy").🔵 Point de situation 18 juin 2023 16h40 :J'ai eu une réponse du support Infomaniak : L'édition des champs NS de la zone DNS ne sera possible qu'après le transfer du domaine. Lors du transfer effectif, je pourrai choisir entre les NS Infomaniak ou les NS existants.📝 Note concernant le masquage des informations du propriétaire du domaine (Comme ce n'est pas très clair, je précise ici):Infomaniak propose une option "domain privacy" pour masquer vos informations personnelles (nom, adresse, téléphone...). C'est une option payante à 2,88€/an.Vous verrez qu'ils ne proposent pas cette option sur les .eu, et c'est normal car ils obéissent à une règle du .eu : Les registrars envoient toutes les infos au registry EurID et la consultation whois n'est possible que sur https://eurid.eu/fr/ C'est EurID qui masque lui-même les informations : Pour un particulier la seule chose visible est l'adresse email et la langue. C'est donc impeccable.