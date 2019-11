Doom:███████░░░░░░░░░░░░░ 35%Half-Life:██████████░░░░░░░░░░ 50%S.T.A.L.K.E.R.:█████████████░░░░░░░ 65%Minecraft:███████████████░░░░░ 75%Teleglitch:██████████████████████████😮😮😨😨😱😱🤯🤯💀💀⚰️⚰️👻👻Non mais je vous jure, je n'ai jamais joué à un jeu aussi stressant. Ouais il a l'air moche, mais je vous assure, c'est fou comment on peut réussir à vous foutre les chocottes avec quelques pixels. Ce jeu est terrifiant, à compter vos munitions jusqu'à la dernière pour espérer survivre, fuir devant les horreurs qui vous sautent dessus au détour d'un couloir et vous poursuivent...À lire: Un test de Teleglitch là : https://www.senscritique.com/jeuvideo/Teleglitch_Die_More_Edition/critique/42849497 Extraits:« Tout ce qui marche, rampe ou court veut vous tuer, et le sound-design retranscrit à merveille l'ambiance oppressante de ce laboratoire géant devenu foire aux horreurs »« Teleglitch est un de ses jeux qui peut vous faire passer d'une impression d'avoir le contrôle complet de la situation à un "ohmerdeohmerdeohmerdjefaisquoi" en quelques secondes. »