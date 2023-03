J'entends beaucoup "Il faut utiliser zstd partout, maintenant !"

Alors non. Vraiment pas.

zstd est excellent, cela ne fait aucun doute. Il compresse aussi bien que gz, mais beaucoup plus vite.

Mais ce n'est pas pour autant que c'est la solution à tout.



Si vous voulez une compression *beaucoup* plus rapide, lz4 et lzo sont imbattables et seront *nettement* plus rapides que zstd (c'est d'ailleurs ces algos qui sont utilisés dans la compression de RAM (zram)).

Si au contraire vous voulez faire du stockage à long terme, lzma (c'est à dire 7z et xz, qui utilisent tous deux cet algo) ou zpaq sont de biens meilleurs choix. Ils mettent beaucoup plus de temps à compresser et utilisent plus de mémoire vive, mais ils ont des taux de compression bien supérieurs à zstd.



Donc choisissez judicieusement votre algo de compression en fonction de vos besoins : Allez-vous les décompresser souvent ? Ou bien allez-vous compresser/décompresser sur des machines avec peu de ressources (CPU, RAM) ?