En ce moment sur Twitter, random: « Haha Mastodon c'est l'enfer: Regardez je dis une grosse merde offensante et on me bloque direct ! »

Mais oui chaton, c'est le fonctionnement attendu 🤷🏻‍♂️



« Ah ben Mastodon vous pouvez m'oublier ! J'irai pas. »

Nickel 👌