En train de rechercher des réponses techniques dans des articles. Et purin tous ces articles qui puent l'IA à plein nez, ça m'énerve et ça me donne vraiment envie de gerber. 🤬 🤮

J'VAIS VOUS L'FAIRE REBOUFFER VOTRE VOMI ALGORITHMIQUE.

Bon sang, je veux de vrais articles écrits avec passion par de vraies personnes qui ont un cerveau, ont réfléchi au problème et posé tout ça dans un texte écrit avec amour.

Pas une élégante diarrhée verbeuse drapée dans sa verve putride.

Groumpf.