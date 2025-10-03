L'instance Mastodon Frampiaf.org vient de migrer de version de Mastodon, et si dans l'interface web avancée vous voulez que les colonnes utilisent toute la largeur de l'écran, dans l'extension Firefox "Stylus" (https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/styl-us/
) ajoutez la règle suivante:
@-moz-document domain("framapiaf.org") {
div.column { flex-grow: 1; flex-shrink: 1; }
}
Ça devrait fonctionner pour d'autres instances Mastodon tant que vous adaptez le domaine.
EDIT: On peut le faire aussi juste avec uBlock-origin :
framapiaf.org##div.column:style(flex-grow: 1!important; flex-shrink: 1!important)
EDIT: Certains proposent des variantes:
.column { flex: 1 1 0; }
ou encore:
.column, .drawer { flex: 1 1 auto; max-width: none; min-width: 20em; }