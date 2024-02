Vous voyez cette image ? https://www.deviantart.com/a4size-ska/art/Eclipse-144235675 J'en avais une copie dans ma galerie de wallpapers (comme sur plein de sites). J'avais trouvé ça sur divers sites de fond d'écran.L'auteur n'est pas flatté, il essaie de tirer de l'argent de tout le monde.Il envoie ses avocats (via la société COPYTRACK) pour me réclamer 657€, à payer avant le 1er mars, sinon ils me font un procès.Sympa, non ?Discuter, demander gentiment ?Non, directement menacer et demander du fric.Ah et ils ne me demandent pas de la retirer, non, mais de payer pour sa présence passée et présente sur mon site.