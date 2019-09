Et donc hier j'ai dû dépanner un membre de ma famille qui n'avait que TeamViewer.Je lance le logiciel, et il commence par m'insulter en me traitant de voleur parce que je suis dans le cas d'une utilisation professionnelle.Bon prince, il me donne 5 minutes avant de m'éjecter.5 minutes pendant lesquelles j'ai mis l'exécutable de https://DWService.net sur le bureau.Allez dégage, TeamViewer, et encore merci pour le poisson. 🚮