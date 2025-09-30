Shaare your links...
Liens en vrac de sebsauvage
La taxe Microsoft
18 ans séparent ces deux articles.
18 que Microsoft manœuvre (souvent de manière dégueulasse) pour vous faire payer Windows plusieurs fois au cours de votre vie : chaque fois que vous rachetez un nouvel ordinateur.
https://sebsauvage.net/rhaa/index.php?2007/05/25/10/08/26-le-debut-de-la-fin-de-la-taxe-microsoft
https://dijon-actualites.fr/2025/09/24/windows-10-des-associations-de-cote-dor-denoncent-une-taxe-microsoft-imposee-aux-administrations-publiques/
2025-09-30 07:55:32
