Demain après-midi j'aurai enfin ma nouvelle voiture !

Ma Sandero GPL actuelle m'a fidèlement rendu service (11 ans, plus de 355 000 km), mais là il est temps de la remplacer... par une Sandero GPL 2021. Plus de confort, plus de sécurité, plus d'équipements. Ça sera nettement plus confortable.

Je vous ferai bien entendu un petit topo dans quelques semaines (comme je l'avais fait sur la précédente).

