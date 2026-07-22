Vous voulez savoir au premier coup d'oeil si un site web va faire de la merde avec vos données ? C'EST FACILE !

S'il affiche une bannière de cookies, c'est qu'il va faire de la merde.



À bientôt pour un prochain TED Talk.



(Spoiler: Aucune loi n'oblige à afficher une bannière avant de poser un cookie DU MOMENT QUE LES COOKIES NE SERVENT QU'À RENDRE LE SERVICE ANNONCÉ SUR LE SITE WEB.

Bannière de cookies = ils vous demandent l'autorisation pour gagner du fric avec vos données en les revendant à des tiers.)