Après 18 ans d'utilisation et plus de 35800 liens enregistrés dedans, mon Shaarli répond généralement en moins de 300 millisecondes sur un clic ou une recherche.Je suis assez surpris que ça continue à marcher aussi bien, surtout quand on connait la brutalité du système de stockage de Shaarli. Mébon, ça marche très bien 😅Vive l'informatique frugale.(cf. https://sebsauvage.net/links/?VWB6zA PS: Promis la prochaine fois que je fais un projet du genre, j'utiliserai SQLite.