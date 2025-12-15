CoMaps (un fork d'OrganicMaps) est une fantastique application de GPS pour Android. Elle est légère, rapide, pratique, compacte, vraiment très chouette.
(https://play.google.com/store/apps/details?id=app.comaps.google
ou https://f-droid.org/en/packages/app.comaps.fdroid/
)
J'avais un seul gros reproche à lui faire : Le zoom automatique en navigation rendant la lecture des intersections absolument impossible.
Mais il se trouve que la dernière version (2025.12.11-2) corrige enfin cela : Elle possède un zoom adaptatif qui s'ajuste à la prochaine intersection. C'est le jour et la nuit par rapport aux anciennes versions (et aussi par rapport à OrganicMaps).
Même si j'ai encore des reproches à faire à l'affichage (trop chargé) c'est un pas dans le bon sens, et si vous êtes utilisateur/trice de MagicEarth, sachez que je considère que CoMaps peut désormais remplacer MagicEarth pour la navigation en voiture.
Cependant, si vous avez besoin de l'info-trafic, il faudra rester sur MagicEarth (CoMaps n'en possédant pas)... et donc payer. (Et je peux vous dire que l'info-trafic de MagicEarth est vraiment efficace: Elle m'a fait éviter des bouchons énormes en me proposant des trajets alternatifs).
PS: Et non, je ne recommande plus OsmAnd pour 3 raisons :
- Depuis un certain nombre de versions, l'algorithme de calcul de trajet est complètement aux fraises (que ce soit en trajet "le plus rapide" ou "le plus économe en carburant").
- OsmAnd consomme vraiment beaucoup de CPU, et donc de batterie. En été, j'en arrive à une alerte d'Android car la batterie est trop chaude.
- OsmAnd a *beaucoup* de fonctionnalités, mais ils en rajoutent. Les menus et réglages sont d'une incroyable complexité.
C'est fort dommage car cette application a de loin les cartes les plus complètes.