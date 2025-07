La compression "ultra" de 7-Zip s'utilise comme suit:

🖥️ 7zz a -mx=9 archive.7z répertoire



Mais on peut faire encore mieux. Pour une compression maximale à des fins d'archivage, j'utilise:

🖥️ 7zz a -snl -t7z -m0=lzma2 -mx=9 -myx=9 -mfb=257 -md=1024m -ms=on -mmt=off archive.7z répertoire



Attention, cette solution a des inconvénients:

- 7-Zip fonctionne alors en mono-threadé (-mmt=off). La compression prend donc *beaucoup* plus de temps (et la décompression un peu plus de temps).

- La compression consomme environ 10 Go de RAM, et la décompression 1 Go.



1 Go me semble raisonnable pour les machines d'aujourd'hui.



Si vous voulez aller un peu plus vite, on peut passer à 4 threads avec :

🖥️ 7zz a -snl -t7z -m0=lzma2 -mx=9 -myx=9 -mfb=257 -md=512m -ms=on -mmt=4 archive.7z répertoire

Cette solution consomme 11 Go de RAM à la compression, et compresse légèrement moins bien.



Dans certains cas, 7-Zip ne pourra pas faire mieux que zpaq. Je vous encourage à tester les deux.

🖥️ zpaq a archive.7z répertoire -m4





Notez qu'on peut obtenir des taux de compression supérieurs (zpaq -m5, freearc ou paq8hp5) mais dans ce cas les temps de compression (*et* de décompression) s'envolent (vraiment).