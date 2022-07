Je met ça là, ça pourrait aider :



🔵 Situation : Ordinateur avec carte graphique intégrée (CPU AMD) et GPU NVidia, avec pilotes propriétaires NVidia en mode "nvidia" (sudo prime-select nvidia) sous Linux, bureau en Xorg/X11.



🔵 Symptôme : Des freezes qui surviennent n'importe quand, et qui peuvent durer 10 secondes. Dans /var/log/Xorg.0.log, vous trouvez ceci :

[ 219.796] (EE) NVIDIA(GPU-0): WAIT (2, 8, 0x8000, 0x0002e1c4, 0x0002e1cc)

[ 226.796] (EE) NVIDIA(GPU-0): WAIT (1, 8, 0x8000, 0x0002e1c4, 0x0002e1cc)



🔵 Cause : Cause réelle pas claire (et croyez-moi, j'ai cherché !)

En cherchant, on se rend compte que plein d'utilisateurs ont ça, sous plein de distributions différentes, avec plein de noyaux différents, avec plein de versions différentes des pilotes NVidia. Aucune des solutions proposées que j'ai pu tester n'a résolu le problème. Certains utilisateurs ont le problème qui disparaît, d'autres non. Il semblerait que cela soit un conflit entre les pilotes de la carte graphique intégrée et les pilotes du GPU NVidia, les deux interagissant au coeur de Xorg.

( Exception: Les pilotes NVidia 460 et inférieurs ne semblent pas montrer ce problème. )



🔵 Workaround :

1) Fonctionner en mode "on-demand" : sudo prime-select on-demand (puis redémarrer)

2) Seules les applications qui demandent explicitement le GPU le feront (vous pouvez les voir en tapant: nvidia-smi).

3) Pour forcer une application à démarrer en utilisant le GPU, ajoutez :

__NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 __VK_LAYER_NV_optimus=NVIDIA_only __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia monProgramme



Vous pouvez par exemple modifier le raccourcis de lancement de Steam et lui ajouter ces variables, ou bien utiliser l'option suivante juste dans les options de lancement d'un jeu dans Steam:

__NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 __VK_LAYER_NV_optimus=NVIDIA_only __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia %command%



Mais soyons clair, c'est un contournement, pas une solution.