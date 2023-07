Bon ben je dé-installe OsmAnd+ de mon téléphone. Et pourtant j'avais acheté l'appli. Mais concrètement: Je ne m'en sers plus.

Ça me permettra de librérer quelques giga-octets (vu qu'Android 11 ne permet plus de stocker les cartes sur la microSD 🤬 )

Je garde MagicEarth (qui a la meilleure navigation en voiture) et OrganicMaps (meilleure navigation à pied) (Surtout maintenant que MagicEarth sait importer une trace gpx)