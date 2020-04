Ok donc cette nuit j'ai semi-cauchemardé que je jouais à un jeu vidéo (mais en fait au final j'étais DANS le jeu) dans lequel il y avait un BugsBunny maléfique et totalement creepy (genre "Ça") qu'il fallait, à la fin du niveau, mettre dans le fameux cercle Warner pour qu'il chante sa chanson macabre.

Sauf que ce cercle Warner était un trou dans un mur, près du sol, sombre et glauque.

Ah et pour une raison inconnue, Bugs Bunny portait ma veste de survêtement.



Merci cerveau, je te raconte pas la sensation malsaine et bizarre au réveil.



da fuq.

