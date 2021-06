Microsoft annonce Windows 11. C'est de pire en pire:

- une connexion internet sera exigée à l'installation.

- un compte Microsoft en ligne sera exigé également pour la version familiale, même pour vous connecter à votre propre machine.

- il faut une puce TPM 2.0 et d'autres composants spécifiques (ce qui est totalement anti-écologique et obligera à racheter de nouveaux ordinateurs alors que les anciens marchent encore parfaitement bien).

- la webcam sera obligatoire à partir de 2023 (pour les machines hors PC fixe).



Je serais prêt à parier que comme pour Windows 10, on va voir fleurir plein de publicités "Windows 11 arrive, profitez-en pour racheter un nouveau PC !".



Avec une connexion internet et un compte Microsoft obligatoires, Microsoft pourra excercer un contrôle et une surveillance encore plus poussés de l'utilisateur. Ce qui me laisse penser que le modèle économique de Windows est en train de migrer vers un modèle à la Google: Monétiser la vie privée des internautes (c'est pas comme si Windows 10 était déjà bourré de trackers jusque dans la calculatrice, hein). Car à mon avis, Microsoft comprend que "vendre" Windows, vendre un système d'exploitation, ça ne marche plus. Personne n'«achète» Android. Il faut donc un moyen pour Microsoft de rentabiliser Windows dans le futur.



La vente forcée de Windows que Microsoft a réussi à mettre en place est finalement pour eux une arme à double tranchant: Ils ont réussi à mettre Windows partout, mais du coup Windows est entré dans l'inconscient collectif, il est devenu "invisible". Ce n'est plus un "produit" qu'on peut "vendre". Il fait partie du paysage. Finis les grands étalages de boîtes "Windows" packagées dans les rayons des magasins. Et avec la fonte des prix des licences Windows, il va falloir trouver autre chose.

La prévalence croissante du WindowsStore fait probablement aussi partie de la stratégie.

On verra si l'avenir me donne raison.

