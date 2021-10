Alors j'ai eu un cas assez étrange avec mon téléphone:- Un appui simple sur le bouton (pour le réveiller) déclenche l'appareil photo comme si j'avais pressé 2 fois rapidement.- Un appui simple pour éteindre l'écran affiche le menu éteindre/redémarrer comme si j'avais fait un appui long.- Le téléphone qui reboot en boucle pendant 20 minutes comme si je faisais un appui de plus de 10 secondes sur le bouton.Ça déconne complètement. Je me suis dit: Et merde, mon téléphone est foutu.Et un ami m'a suggéré de le retirer de l'étui ( https://www.amazon.fr/dp/B07W3Z6YWY ). Et effectivement, ça a corrigé immédiatement le problème.En cause ? L'aimant qui sert à maintenir la fermeture de l'étui et semblait influer sur le contact du bouton.Je suis donc repassé à une simple coque silicone. Plus aucun problème à signaler.