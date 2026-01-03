J'ai appuyé longuement par erreur sur le bouton "Home" de mon smartphone Android.

Google Gemini est apparu. L'IA de Google.

Je ne l'ai pas installé. Google l'a installé. Sans me demander mon avis. Sans me prévenir.

Il n'existe aucun paramètre permettant de le couper. Google n'entendra pas que vous n'en voulez pas.

Vous ne pouvez pas non plus le dé-installer, car il est intégré à l'application "Google" de base. Il faut donc dé-installer ou désactiver totalement l'application Google si vous voulez vous en débarasser.

Et dans la foulée, Google m'a envoyé deux mails. "Voulez-vous en savoir plus ? Voulez vous faire plus ?" À aucun moment dans le mail il n'y a "Je ne veux pas".

En fait, il n'y a même aucun lien permettant de se désabonner facilement des mails de Gemini.



Google ne veut pas entendre que vous n'en voulez pas, que vous n'êtes pas d'accord. Google ne veut pas entendre que vous voulez qu'il retire son Gemini de votre téléphone. Il ne veut même pas entendre que vous n'en ayez pas envie, que vous ne vouliez pas l'utiliser. C'est un comportement de violeur.



J'ai donc totalement viré l'appli Google (que j'avais dû réactiver à je ne sais plus quelle occasion), et j'ai créé un filtre Sieve sur mon serveur de mail afin de ne plus jamais voir les mails de Gemini.



Google a un comportement de violeur.

Microsoft aussi.



L'IA, c'est leur bite. Comme les violeurs, ils sont persuadés qu'elle est fantastique et qu'ils ont la plus grosse. Et que forcément, plus c'est gros mieux c'est. Et que vous en avez forcément envie. Alors ils vous la fourrent partout, sans votre consentement. Ils ne vous entendront pas dire "non", parce que pour eux c'est inconcevable.