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Modifier les raccourcis clavier de Firefox
Via Tristan Nitot, je découvre "about:keyboard" dans Firefox qui permet de modifier les raccourcis clavier de Firefox !
2026-04-30 11:12:47
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Shaarli 0.0.41 beta modifiée - 2022-08-11
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