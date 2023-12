Je me suis déjà posé la question, et j'ai un avis très tranché sur le sujet: C'est Journey que je recommanderais sans hésiter à quelqu'un n'a jamais joué aux jeux vidéos et qui veut essayer ( https://store.steampowered.com/app/638230/Journey/ ). Et j'ai de très solides raisons de recommander celui-là et pas un autre.[1] Tout le monde ou presque aime ce jeu. Il a gagné un nombre incalculable de prix, et à peu près personne ne l'aime pas. Il est fort peu probable qu'il déplaise, d'autant que :[2] L'univers de Journey est très poétique et onirique, et ne cristallise pas sur des genres trop typés (guerre, heroic fantasy, horreur, western...) qui pourraient éventuellement déplaire.[3] Certaines personnes ne supportent pas la violence (morts, sang, explosions). Journey n'est pas violent. Il y a de la variété dans les niveaux, passant de l'exaltant lumineux au sombre inquiétant, mais sans verser dans l'horreur, le violent ou le réellement effrayant. Le jeu a même des moments assez grisants.[4] Il est visuellement absolument superbe. Les paysages sont variés et splendides. C'est un régal pour les yeux.[5] Les musiques orchestrales sont de toute beauté (Jusqu'à la chanson de fin qui est extraordinaire).[6] Il n'y a pas de longs textes à lire, ni de dialogues à sélectionner, ni une intrigue compliquée. La narration existe, et même si elle est un peu énigmatique au début, elle se laisse bien découvrir.[7] Ce jeu permet de se familiariser avec les contrôles de base. Une fois que la personne aura terminé le jeu, elle aura compris les bases de la manipulation de la vaste majorité des jeux : [a] Regarder autour de soi [b] Se déplacer [c] Agir. C'est amené de manière progressive dans le jeu. (Note: Je recommande une manette pour jouer à ce jeu, même s'il se joue bien aussi au clavier+souris.)[8] Les contrôles sont assez simple. On est pas sur un "Prey" avec 40 touches d'action à configurer. Il n'y a que 2 boutons d'action (sauter ou émettre son "ping").[9] Le level design est très bon. Les paysages sont grands, mais les concepteurs ont placé des indices visuels pour guider le joueur.[10] Le jeu récompense l'exploration (certaines améliorations à récupérer ne sont visibles que quand on se place à certains endroits) et encourage à regarder autour de soi, mais ne punit pas le joueur s'il ne les récupère pas : Il pourra sans problème terminer le jeu.[11] Le jeu n'est pas très long (environ 2 heures). On ne peut pas balancer un Metro Exodus (15 heures) ou un Baldur's Gate 3 (55 heures) à un nouveau joueur. C'est beaucoup trop demander. Journey peut se terminer dans un temps raisonnable (en gros, la longueur d'un film actuel).[12] Il y a un sentiment extrêmement difficile à gérer pour les personnes qui arrivent dans l'univers du jeu vidéo : Le "GAME OVER". C'est un sentiment d'échec très frustrant qu'il faut apprendre à gérer, et cela ne se fait pas du jour au lendemain (c'est aussi pour ça qu'il y a autant de jeunes qui trichent sur les jeux en ligne). Dans Journey, il n'y a pas de "Game Over". Vous ne POUVEZ PAS mourrir. Au pire, vous n'avancez pas. C'est un obstacle de moins pour aborder le jeu vidéo (une difficulté que les joueurs pourront progressivement apprendre à gérer dans d'autres jeux).[13] Le gameplay est simple. Vous n'avez pas de HUD, pas de points de vie, de munitions, d'inventaire, de ressources à gérer. C'est mieux pour un début.Je considère Journey comme un des chef-d'oeuvre du jeu vidéo, et je pense que c'est vraiment une très bonne manière d'aborder l'univers du jeu vidéo.La bande annonce du jeu est visible là : https://youtu.be/mU3nNT4rcFg