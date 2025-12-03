MagicEarth est depuis un bon moment mon application GPS préférée sur Android.
Une nouvelle version est récemment sortie, et une partie des fonctionnalités est malheureusement devenue payante.
L'application reste gratuite pour un usage général, mais voici ce qui est devenu payant:
- les cartes hors-ligne 🙁
- l'info-trafic
- la fonctionnalité Android Auto
- l'enregistrement d'activité (trajet)
Donc cela laisse, dans la version gratuite, un logiciel de GPS tout à fait utilisable pour la navigation (qui reste largement supérieure à celle d'OrganicMaps ou OsmAnd).
J'avais converti un bon nombre d'utilisateurs de GoogleMaps et Waze à MagicEarth, mais cela ne sera désormais plus possible vu qu'ils tiennent à l'info-trafic et qu'il refuseront de payer pour cette fonctionnalité ("Mais pourquoi je paierais pour voir l'info-trafic alors que je l'ai gratuitement dans Waze ?"). Voilà, c'est cramé.
Au niveau du prix:
- période d'essai gratuite pendant 2 semaines.
- 5,99 € la première année.
- 14,99 € les années suivantes.
☹️ Maintenant revenons au sujet qui fâche: Cette nouvelle version.
Et je précise bien : En ne parlant même pas du fait que certaines fonctionnalités sont désormais payantes. Cette nouvelle version n'est pas fameuse.
- L'application a été entièrement relookée. Elle fait plus "corporate", c'est à dire avec des boutons ronds partout. Elle ressemble un peu plus à Waze.
- L'application a 💥perdu des fonctionnalités💥 (par exemple pour ne pouvez plus configurer les styles et couleurs de la ligne de guidage).
- Il y avait auparavant une douzaine de styles de cartes différentes. Il n'y en a plus que 3 (jour, nuit, satellite).
- Les anciens styles de cartes étaient bien constrastés. Les nouveaux ressemblent tous à Waze: Ton sur ton, ce qui rend les cartes nettement moins lisibles.
- Les POI (avant des icônes bien lisibles) sont désormais de minuscules carrés avec une signalétique illisible en conduite tant elle est petite.
- Le zoom automatique et l'inclinaison de la carte étaient très bons avant, permettant de bien anticiper la route. Désormais c'est complètement nul: À 110 km/m, vous n'avez que 6 secondes d'avance (6 secondes entre le moment où un élément apparaît en haut de l'écran et le moment où vous arrivez dessus).
- La gestion des favoris est devenue abominablement lente (même scroller dedans pose problème). Espérons que ça sera corrigé dans de futures versions.
- Il n'y a plus d'option d'export de vos favoris ! ☹️ (Alors que cela me permettait 1) de les sauvegarder hors de l'application 2) de les convertir et importer dans d'autres applications).
- ...car une fois MagicEarth m'a perdu TOUS mes favoris. Cela veut dire que je ne peux plus les sauvegarder pour me prémunir contre ça.
- La seule chose qui s'est améliorée, c'est l'affichage des voies qui est un peu plus lisible qu'avant.
Donc même sans parler de la version payante, cette nouvelle version n'est vraiment pas fameuse. Ah c'est sûr qu'en présentation sur grand écran, assis sur une chaise dans une salle de réunion, ça claque c'est joli. Mais au volant c'est beaucoup moins bon qu'avant.
Est-ce que je la recommande encore ?
Oui. Voici mes raisons:
- plus respectueuse de votre vie privée que GoogleMaps et Waze.
- cartes bien meilleures que GoogleMaps et Waze.
- bien meilleure lisibilité et indications pour la navigation qu'OrganicMaps et OsmAnd.
- pour les personnes qui ne veulent pas payer (et ont un forfait avec données mobiles), elle reste parfaitement utilisable.
Personnellement, je vais prendre la version payante.
EDIT: J'ai trouvé un moyen de sauvegarder les favoris MagicEarth:
- installer les applications "Total Commander" et "File by Google".
- avec Total Commander, naviguer vers Espace de stockage interne > Android > data > Data > Applications installées.
- Total Commander vous signale qu'il n'a pas le droit de lire ce répertoire et vous propose de vous rediriger vers l'application "Files". Répondez "oui".
- Naviguez dans Android/data/com.generalmagic.magicearth/files/Download/MAGICEARTH/Data/Landmarks
- Vous trouverez le fichier "Favourites.xlm" que vous pouver copier ailleurs.
- vous pouvez aussi convertir ce fichier en fichier .kml avec mon programme (https://sebsauvage.net/links/?W9JYpA
) pour l'importer dans OrganicMaps, CoMaps ou OsmAnd.
- si MagicEarth perd vos favoris, vous pouvez recopier le fichier de sauvegarde dans le répertoire d'origine (pensez à bien quitter MagicEarth).
- prendre l'application "Files" de Google.
- naviguer vers : Stockage interne > Android > Data >