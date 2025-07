À savoir : Les opérateurs téléphone censurent des SMS sans prévenir ni l'expéditeur ni le destinataire. Les critères sont inconnus.



J'ai vécu ça :

Moi (chez Free): envoie par SMS une URL vers ZeroBin.



Le destinataire (YouPrice)(on a testé, il était à côté de moi): Rien.



YouPrice censure le SMS et répond à Free "SMS bien distribué".

De mon côté il est marqué envoyé et *reçu*.

Sur le destinataire, pas la moindre trace.



🤬



PS: Je me *doute* que c'est une protection contre le spam, mais ce fonctinnement n'est pas acceptable.



PS: Quand lui m'envoie un lien zerobin, ça passe. Nous utilisons tous les deux Google Messages, donc ce n'est probablement pas l'application qui bloque (sinon ça bloquerait dans les deux sens).