La version 7 de Signal est sortie, et elle règle enfin un des plus gros problèmes : Vous n'êtes plus obligé·e de donner votre numéro de téléphone à quelqu'un pour communiquer avec.

Il y a donc désormais deux réglages dans Signal : le "username" et le "phone number privacy". Quelques explications pour bien comprendre:



🔵Username :

Vous pouvez vous créer un username (nom d'utilisateur): Quelques lettres (au choix), un point et des chiffres (que vous pouvez modifier aussi). Exemple : nestor.88

Notez :

- Il ne sert qu'à une seule chose: Permettre aux gens d'entrer en contact avec vous.

- Une fois la discussion entammée, vous pouvez sans problème supprimer ou modifier votre username.

- lI est donc pensé pour être éphémère, mais rien ne vous empêche de le conserver.

- Ce username n'est jamais affiché dans votre compte Signal (et il n'est donc pas visible des autres utilisateurs Signal).



Pour entrer en contact avec vous, à la place du username lui-même vous pouvez aussi donner une URL (sur le domaine "signal.me") ou un QR-Code.

(Signal possède aussi désormais un scanner de QR-Code, ce qui permet - quand vous êtes en face de la personne - d'ouvrir une discussion Signal simplement en partageant votre QR-Code).



🔵Phone Number Privacy :

- Par défaut, votre numéro de téléphone ne sera plus visibles des autres utilisateurs Signal (sauf ceux qui sont entrés en contact avec vous via votre numéro).

- Vos contacts peuvent encore vous trouver sur Signal s'ils ont votre numéro de téléphone, mais cette option est désactivable. (Dans ce cas, il ne pourront entrer en contact avec vous sur Signal que si vous leur donnez votre username).



Petites notes concernant la confidentialité:

- Avec ces deux ajouts, votre numéro de téléphone peut désormais rester confidentiel dans Signal à tout moment.

- Notez qu'il reste obligatoire de le fournir à la Fondation Signal pour l'inscription (mais c'est tout).

- La fondation Signal n'a non seulement aucun accès aux messages, mais également aucun accès aux métadonnées des messages : La seule chose que peut donner la fondation, c'est 1) la date d'inscription au service. 2) la date de dernière connexion au service. 3) le numéro de téléphone utilisé lors de l'inscription. Ils n'ont aucune autre donnée (ni le contenu des messages, ni même avec qui vous avez échangé, ni quand). C'est ce qui la distingue des autres applications (WhatsApp a certes des communications chiffrées de bout en bout, mais ils savent qui a communiqué avec qui, et quand.)

- Si vous avez un username actif, la Fondation peut savoir à quel compte il est rattaché, mais ils ne peuvent pas accéder au contenu du compte (photo, nom, etc.)

- Si vous supprimez ou modifiez votre usename, la Fondation n'a aucun moyen de savoir quel compte Signal l'utilisait (En fait, les serveurs Signal n'ont même jamais ce username en clair, juste son hash).

- De même, la Fondation ne peut pas savoir quels username passés un compte a utilisé.



Cela fait de Signal la messagerie la plus sécurisée *et* simple à l'heure actuelle.