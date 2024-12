Je me suis acheté un wattmètre histoire d'avoir une idée de la consommation de mes appareils.RaspberryPI 3B avec son HDD 4 To ? Environ 5W.Ma télé ? 89W allumée, et 6,6W quand elle est soit-disant "éteinte". 😒EDIT: au bout de quelques minutes, ça tombe à 0,0 (donc <0.1W)Par contre, vous rappelez mon petit boitier GoogleTV Xiaomi ? ( https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=xiaomitv Éteint avec la télécommande : la consommation n'est même pas mesurable (<0.1W, l'appareil affiche donc 0,0 W)Et en lecture Netflix plein écran ?1,7 W seulement ! 😮Je trouve ça assez incroyable.