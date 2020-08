Je me note ici la méthode pour extraire des apk d'un téléphone via adb quand ce n'est pas possible à partir du téléphone lui-même.



Lister les packages installés:

adb shell pm list packages > packages.txt



Localiser le package d'une application installée:

adb shell pm path com.factory.mmigroup

package:/system/app/MMIGroup/MMIGroup.apk



Puis extraire l'apk en question du téléphone:

adb pull /system/app/MMIGroup/MMIGroup.apk MMIGroup.apk





NON TESTÉ:

Désactiver une appli:

adb shell pm disable-user --user 0 <nomDuPackage>



Réactiver un package:

adb shell pm enable <nomDuPackage>

