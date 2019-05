C'est bourrin, mais voici une méthode pour arrêter automatiquement les applis de P2P quand vous coupez le VPN (ou qu'il tombe) (à adapter aux logiciels de P2P que vous utilisez):



#!/bin/bash

echo "Surveillance du VPN."

while true

do

CHECKDATA=`ifconfig`

if [[ $CHECKDATA == *'tun0:'* ]] ; then

echo "`date` : VPN ok. Attente 1 seconde."

else

echo "`date` : Le VPN est désactivé. Terminaison des logiciels de P2P."

killall --wait qbittorrent transmission-gtk amule

echo "Pressez ENTREE"

read

exit 1

fi

sleep 1s

done



Voilà voilà... ;-)

?xU2_nQ