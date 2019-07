Hier soir j'ai fait un flyer pour un ami.

Récupération d'images sur Unsplash, détourage à la hache dans Gimp, bricolage rapide dans Inkscape. Je suis un piètre graphiste, mais je ne suis pas si mécontent du résultat pour 1h de boulot. :-D

Ce que je remarque, c'est que Gimp et Inkscape fonctionnent vraiment bien ensembles: Je peux détourer un objet dans Gimp, le copier et le coller directement dans Inkscape avec sa transparence. 👍 super pratique.



Je n'ai plus du tout envie de dépenser de l'énergie à apprendre à utiliser des logiciels privateurs. Je me suis déjà fait mordre plusieurs fois par l'abandon desdis logiciels, perdant ainsi mon travail devenu inexportable.

