Au menu :

- monde retouché (et nouveaux biomes)

- météo

- nuages volumétriques

- meilleure IA des créatures (qu'ils amélioreront encore)

- arbre de progression modifié

- plein d'améliorations de l'UI (par exemple, on peut laisser appuyer pour ramasser des plantes; On peut coller les réglages d'une usine avec CTRL+V sans même l'ouvrir, etc.)

- améliorations des balises, du compas et de la carte (beaucoup plus pratiques !)

- nouveaux types de munitions (Les différentes munitions changent le comportement des armes. En fait, c'est comme si vous aviez de nouvelles armes)

- nouveaux nobelisk (y compris un... nucléaire !)

- regénération (lente) automatique de la santé

- et on pourra enfin porter les dekatlons et le jetpack simultanément !



Bien sûr il faut garder à l'esprit qu'on est encore en Early Access et que le jeu est loin d'être terminé (surtout l'histoire et le scénario du jeu), mais il y a déjà de quoi s'amuser pendant quelques centaines d'heures.